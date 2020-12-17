Son dakika haberleri! AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan'dan CHP Osmangazi İlçe Teşkilatı'nda taciz iddiasına sert tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan'dan CHP Osmangazi İlçe Teşkilatı'nda taciz iddiasına sert tepki

17.12.2020 21:07 | Son Güncelleme: 17.12.2020 21:11
Son dakika haberleri! AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan'dan CHP Osmangazi İlçe Teşkilatı'nda taciz iddiasına sert tepki

Son dakika haber... AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, CHP Osmangazi İlçe Teşkilatı'nda yasalarca reşit olmadığı için çocuk sayılan birine yapıldığı iddia edilen taciz suçlamasının, cinsel tacizden de öte pedofili olarak ele alınması gerektiğin söyledi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, CHP Osmangazi İlçe Teşkilatı'nda yasalarca reşit olmadığı için çocuk sayılan birine yapıldığı iddia edilen taciz suçlamasının, cinsel tacizden de öte pedofili olarak ele alınması gerektiğin söyledi.

Son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki CHP teşkilatlarında ortaya çıkan taciz, tecavüz iddialarına bir yenisi de Bursa'da eklendi. CHP Osmangazi İlçe Başkanı M.A.'nın 17 yaşındaki genç kız S.G.'yi WhatsApp mesajı ile taciz ettiği yönünde medyada çıkan haberler üzerine, AK Parti Bursa İl Başkanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada vahim iddiaların, CHP Bursa İl Başkanlığı ve CHP Genel Merkezi tarafından ivedilikle açıklığa kavuşturulması istendi. Açıklamada AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Türkiye'nin dört bir yanından gelen taciz haberlerine CHP Genel Merkezi'nin sessiz kaldığına ve bu sessizliğin ivedilikle sonlandırılması gerektiğine dikkat çekti.

Bursa'da yaşanan olayın zaman kaybetmeden açıklığa kavuşturulması gereken bir kamu sorununa dönüştüğünü ifade eden Başkan Salman, söz konusu taciz iddialarının merkezinde 17 yaşında yasalarca çocuk sayılan bir kişinin olması nedeniyle konunun pedofili yönüyle ele alınması gerektiğine işaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığından ve CHP Genel Merkezi'nden konuyla ilgili acil bir eylem beklediklerine dikkat çeken Başkan Salman, konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Uğur Yücel Caner Cindoruk Birkan Sokullu İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Samet Aybaba Sergen Yalçın Ümit Şamiloğlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Adana Ankara Fenerbahçe Öğretim Üyesi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan'dan CHP Osmangazi İlçe Teşkilatı'nda taciz iddiasına sert tepki | Haberler.com Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 21:13:08. #1.14#
title