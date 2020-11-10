Son dakika haberleri: AK Parti Balıkesir Milletvekili Aydemir'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Son dakika haberleri: AK Parti Balıkesir Milletvekili Aydemir'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

10.11.2020 20:37 | Son Güncelleme: 10.11.2020 20:40
Son dakika haberleri: AK Parti Balıkesir Milletvekili Aydemir'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Gelen son dakika haberlerine göre AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Aydemir, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, vücut kırgınlığı nedeniyle yaptırdığı Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Milletvekili Aydemir, "Bir süre karantinada istirahat halinde tedavi olacağım. Dualarınızı bekliyor; maske, mesafe, hijyen kuralına uymanızı önemle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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