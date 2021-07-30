Son dakika haberleri: AK Parti Balıkesir İl Başkanı Başaran'dan orman yangınlarıyla mücadelede birlik çağrısı Açıklaması

Son dakika haberine göre AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, orman yangınlarıyla mücadele için Türk Kızılayı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın başlattığı kampanyalara destek çağrısında bulundu.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, orman yangınlarıyla mücadele için Türk Kızılayı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın başlattığı kampanyalara destek çağrısında bulundu.

Başaran, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'yi kahreden orman yangınlarda devletin seferberlik ilan ettiğini vurguladı.

Manavgat başta olmak üzere Antalya, Adana, Osmaniye, Mersin, Muğla ve Kayseri'de çıkan yangınlarda söndürme çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Başaran, şunları kaydetti:

"Antalya, Mersin, Adana ve Osmaniye'nin ardından orman yangınları Ege'ye sıçradı. Muğla'nın 5 ilçesinde ormanlar peş peşe yanarken Antalya'da ve Marmaris'te hayatını kaybedenler oldu. 17 ilde, 2 günde 58 orman yangını çıkması sabotaj şüphelerini güçlendirdi. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, 57 yangının kontrol altına alındığını söyledi. Ne yazık ki, Antalya'da ve Muğla'da can kayıpları yaşandı. 320 büyükbaş, 3 bin küçükbaş kaybımız var. Doğada yaşam süren binlerce canlı telef oldu. Bunun yanında; 15 bin hektar zeytinlik, defne alanımız yok oldu. Bakanlığımızın yaptığı açıklamaya göre ilk yağmurlarla birlikte ağaçlandırma çalışmamız başlayacak. Gün birlik olma günü. Gelin, yanan ateşi birlikte söndürelim. Ormanlarımız için fidan bağışında bulunalım. Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın başlattığı kampanyalara bağışta bulunarak yangın bölgelerimize siz de el uzatın, ateşi birlikte söndürüp ormanlarımızı birlikte yeşertelim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak