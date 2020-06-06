Son dakika haberleri: AK Parti Aksaray Milletvekili Aydoğdu'dan Eskil ilçesine ziyaret
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Son dakika haberleri: AK Parti Aksaray Milletvekili Aydoğdu'dan Eskil ilçesine ziyaret

Son dakika haberine göre AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Eskil ilçesini ziyaret etti.

Son dakika haberleri: AK Parti Aksaray Milletvekili Aydoğdu'dan Eskil ilçesine ziyaret
06.06.2020 18:15 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:36

AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Eskil ilçesini ziyaret etti.

Aydoğdu ve beraberindeki heyet ilk olarak Bozcamahmut Mahallesi'nde yaşanan dolu afeti nedeniyle vatandaşlar ve muhtarlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Aydoğdu, doğal afetten hemen haberdar olduklarını belirterek, ilgili kurumlarla irtibata geçtiklerini ve zarar tespit çalışması başlattıklarını söyledi.

Bozcamahmut Mahallesi Muhtarı Celalettin Görür ise bu ziyaretin kendilerine moral olduğunu vurgulayarak, heyete teşekkür etti.

Heyet daha sonra ilçede çeşitli ziyaretlerde ve incelemelerde bulundu.

Ziyaretlere Aydoğdu'nun yanısıra AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ile İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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