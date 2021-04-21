Son dakika haberleri... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bilgin atandı

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararlarına göre yeni kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ise Vedat Bilgin atandı.