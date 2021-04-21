Son dakika haberleri... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bilgin atandı
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Son dakika haberleri... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bilgin atandı

Son dakika haberleri... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bilgin atandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararlarına göre yeni kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ise Vedat Bilgin atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararlarına göre yeni kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ise Vedat Bilgin atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararlarına göre, yeni kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ise Vedat Bilgin atandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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