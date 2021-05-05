Son dakika haberleri | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Uzman psikososyal destek ekiplerimiz Kerim Can'ın yanında"

Son dakika haberler... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan ve 46 saatlik çalışma sonucunda bulunan otizmli Kerim Can Güney'in yaşadığı olaydan etkilenmemesi için psikososyal destek ekiplerinin yanında olduğunu açıkladı.