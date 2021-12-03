Son dakika haberleri | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan Dünya Engelliler Günü'nde "erişilebilirlik" vurgusu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engelli vatandaşların sosyal hayata katılma noktasında en büyük sıkıntılarının başında hayatın her alanının herkes için erişilebilir olmamasının geldiğini belirterek, "Ortopedik engelli, görme engelli ya da işitme engelli vatandaşlarımıza kendi başına hareket imkanı sağlayacak en önemli ihtiyaçların başında o gün de erişilebilirlik geliyordu, bugün de erişilebilirlik geliyor. Dolayısıyla erişilebilirliği en önemli gündem maddelerimizden birisi olarak belirledik." dedi.

Bakan Yanık, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "2021 Yılı Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmaya, vefat eden eski bakanlardan Güldal Akşit'e Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

AK Parti'nin kuruluş aşamasında kademe yönetimleri oluşturulurken ilk tanıdığı isimlerden birinin Akşit olduğunu dile getiren Yanık, Akşit'in o günden bu yana aldığı görevleri başarıyla yürüttüğünü anlatarak, hem meslektaş olmaktan hem de AK Parti çatısı altında yaklaşık 20 yılı aşkın süredir beraber çalışmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Dünya Engelliler Günü'nün, engelli vatandaşlarla ilgili yaptıklarını ve hedefledikleri standartları konuşarak farkındalık oluşturmaya katkı sağladığını ifade eden Yanık, insanların hayatta bazen iyilik ve güzelliklerle bazen ise zorluk ve sıkıntılarla karşılaşabileceğini, böyle durumlarda hem kişilerin bireysel hem de devletlerin sistemsel olarak üzerine düşen görevler olduğunu söyledi.

Bu doğrultuda sosyal kalkınmanın anahtarını kapsayıcı ve kimseyi dışarıda bırakmayan bir anlayışta gördüklerini anlatan Yanık, bu minvalde hiçbir ayrımcılığa göz yummadıklarını, çalışmalarında her türlü hak ve sorumluluğun adil paylaşımını ve fırsat eşitliğini öncelediklerini belirtti.

Yanık, toplumun her kesiminin kendini güvende ve eşit hissettiği, potansiyellerini gerçekleştirebildikleri şartları sağlamaları için dur durak bilmeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde çalıştıklarını vurguladı.

Engelli vatandaşlara yönelik politikaların hayata geçirilebilmesi ve hizmetlerin ulaşması için sağlıklı ve güçlü bir hukuki zemine ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Yanık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bu alanda birçok yeniliğe imza attık. Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılma noktasında en büyük sıkıntılarının başında hayatın her alanının herkes için erişilebilir olmaması geliyordu. Ortopedik engelli, görme engelli ya da işitme engelli vatandaşlarımıza kendi başına hareket imkanı sağlayacak en önemli ihtiyaçların başında o gün de erişilebilirlik geliyordu, bugün de erişilebilirlik geliyor. Dolayısıyla erişilebilirliği en önemli gündem maddelerimizden birisi olarak belirledik. Erişilebilirlik sadece engellilerimiz için değil, yaşlı, çocuk, hasta, hamile ve çocuklu kadınlar gibi birçok grubu ilgilendiren ve toplum olarak hayat kalitemizi yükseltecek bir sosyal kriterdi. Bu bakışla şehirlerimizden binalarımıza, ulaşımdan dijital hizmetlere, hayatın her alanında erişilebilirlik standartlarımızı yükseltmek üzere çalışmaya başladık. Köklü değişimi sağlayabilmek için halen bu çalışmalarımıza devam ediyoruz."

"Erişilebilirlik Yılı" ilan edilen 2020'de birçok erişilebilirlik projesini hayata geçirdiklerine işaret eden Yanık, "Kamu, özel sektör, sivil toplum, toplumun tüm kesimlerini içeren, birçok başlıkta birlikte çalışmayı teşvik eden organizasyonlar gerçekleştirdik. Kamu kullanımına açık binaların, kaldırım, yaya geçidi, park gibi açık alanların, toplu taşıma araçlarının ve sistemlerinin erişilebilir olmasını zorunlu hale getirdik. Düzenli denetimlerle belediyelerin ve kurumların erişilebilirlik konusunda hassasiyet göstermeleri için aralıksız çalışıyoruz. 'Yüzde yüz erişilebilirlik' hedefiyle engellilerin sunulan hizmetlere erişimleri için gerekli dijital dönüşümü ve engelsiz iletişime yönelik çalışmalarımızı da ayrıca sürdürüyoruz. Erişilebilirlik gündemimizi asla kaybetmedik." ifadelerini kullandı.

Engelli bireyler için bakım ve bakım destek hizmetleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, engellilere yönelik hizmetlerinde temel vizyonun, en baştan beri engelli bireylerin hayatlarını bağımsız bir şekilde devam ettirebilecekleri bir ortam sağlamak olduğunu aksi durumda da destekleriyle her zaman onların yanlarında bulunduklarını söyledi.

Hayatlarını kendi başlarına sürdüremeyen engelli vatandaşları için bakım ve bakım destek hizmetlerine 2005 yılından bu yana etkin bir şekilde devam ettiklerini kaydeden Yanık, "Tam veya yarı zamanlı olarak gündüz bakım hizmetimizle engelli vatandaşlarımızı destekliyoruz. Engellilerimiz ve refakatçileri şehir içi toplu taşımada ve şehirlerarası demir ve deniz yollarında ücretsiz seyahat edebiliyorlar. Evlerinden okullarına ücretsiz taşıdığımız engelli öğrencilerimiz de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yine ücretsiz olarak eğitim görebiliyorlar. Türkiye'ye yayılmış gündüzlü ve yatılı bakım merkezimizle binlerce engelli vatandaşımıza bakım hizmetlerimiz sürüyor." diye konuştu.

Yanık, hizmetlerinde temel yaklaşımın aile odaklı sistemi geliştirmek ve güçlendirmek olduğunu, bu yaklaşımın engelli vatandaşlara sundukları hizmetler için de geçerli olduğunu belirtti.

Kurumsal bakım ihtiyacına cevap vermekle birlikte aile yanında bakımı desteklediklerini aktaran Yanık, evlerinde engelli yakınlarına bakan ailelerin kendi ihtiyaçlarını da karşılayabilmeleri amacıyla engelli vatandaşları yılda 30 güne kadar yatılı bakım merkezlerinde ücretsiz misafir ettiklerini kaydetti.

Dünyada iyi uygulama örnekleri arasında gösterilen hizmetleriyle sosyal hizmet alanında bir başarı hikayesi oluşturduklarını dile getiren Yanık, bu başarı hikayesinin daha kapsamlı ve bütüncül bir bakışla ele alınması için bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde dünyaya örnek teşkil edecek yeni bir adım daha atacaklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, 1992 yılından bu yana Birleşmiş Milletler tarafından engellilerin toplumsal yaşama tam ve diğer bireylerle eşit katılım sağlanmalarına ilişkin çalışmalar yürütülmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla ilan edilen 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü'ne anlam katacak toplantının hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ederek, atanacak öğretmenlere meslek hayatlarında başarılar diledi.

AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri

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