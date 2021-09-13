Son dakika haberleri... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Keşan'daki "Motivasyon Kampı'nda gençlerle bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ak Parti İstanbul Gençlik Kollarının Edirne'nin Keşan ilçesindeki Gökçetepe Tabiat Parkı'nda düzenlediği "Motivasyon Kampı"nda gençlerle bir araya geldi.

Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "12 Eylül Türkiye'nin yetişmiş insan gücüne, üniversiteli gençliğine darbe vurdu. Fakat bu topraklar insan yetiştirmede mümbittir. Çok şükür bugün tarih yazacak, ülkenin kaderini tayin edecek bir gençlik yetişti. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Motivasyon Kampı'nda buluştuğum kardeşlerim de o gençlerden. Bizim medeniyetimizin önemli başlıklarında gençlerin imzası vardır. Onların enerjisi ve heyecanı bizi bugünden yarına taşıyacak gücümüzdür." ifadelerini kullandı.

Motivasyon Kampı'nda gençlerle buluşan Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon bağlantısı gerçekleştirerek gençlerle görüştürdü.

Etkinliğe, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin ve AK Partili gençler katıldı.