Son dakika haberleri: Aile sağlığı merkezi önünde silahlı kavga: 2 yaralı
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Son dakika haberleri: Aile sağlığı merkezi önünde silahlı kavga: 2 yaralı

17.03.2021 03:59 | Son Güncelleme: 17.03.2021 04:05
Son dakika haberleri: Aile sağlığı merkezi önünde silahlı kavga: 2 yaralı

Son dakika gündem haberi... ADANA'da aile sağlığı merkezi önünde çıkan silahlı kavgada Cihan B. ve Nusret K., tabancayla vurularak yaralandı.

ADANA'da aile sağlığı merkezi önünde çıkan silahlı kavgada Cihan B. ve Nusret K., tabancayla vurularak yaralandı. 

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre, Cihan B. ve Nusret K., aralarında husumet bulunan Metin G. ve Umut G. ile konuşmak için aile sağlığı merkezi önünde buluştu. İki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Metin G. ve Umut G., üzerlerinde bulunan tabancayla karşı gruba ateş açıp, olay yerinden kaçtı. Tabancadan çıkan kurşunların hedefi olan Cihan B. ve Nusret K., yaralandı. Yaralılar, yakınları tarafından otomobil ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan yaralılardan Cihan B.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

FOTOĞRFALI


Son dakika haberleri: Aile sağlığı merkezi önünde silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haberleri: Aile sağlığı merkezi önünde silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haberleri: Aile sağlığı merkezi önünde silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haberleri: Aile sağlığı merkezi önünde silahlı kavga: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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