Son dakika haberleri... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün...
Son dakika haberlerine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibariyle başladı.
08.09.2020 09:41 | Son Güncelleme: 08.09.2020 09:45
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibariyle başladı." - ANKARA
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Kaynak: İHA