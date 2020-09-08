Son dakika haberleri... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün...
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Son dakika haberleri... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün...

Son dakika haberlerine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibariyle başladı.

Son dakika haberleri... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:
08.09.2020 09:41 | Son Güncelleme: 08.09.2020 09:45

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibariyle başladı." - ANKARA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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