Son dakika haberleri... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün... Son dakika haberlerine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibariyle başladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibariyle başladı." - ANKARA Kaynak: İHA