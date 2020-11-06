Son dakika haberleri... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, depremden etkilenen vatandaşlar için İzmir'e bugün 10 milyon lira daha kaynak aktarıldığını bildirdi
06.11.2020 14:55 | Son Güncelleme: 06.11.2020 14:55
Son dakika haberler... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, depremden etkilenen vatandaşlar için İzmir'e bugün 10 milyon lira daha kaynak aktarıldığını bildirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, depremden etkilenen vatandaşlar için İzmir'e bugün 10 milyon lira daha kaynak aktarıldığını bildirdi
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü