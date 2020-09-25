Son dakika haberleri... Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "2000'li yıllarda bedeli ödenen ilaç sayısı 3 bin...
25.09.2020 12:33 | Son Güncelleme: 25.09.2020 12:38
Son dakika ekonomi haberi: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "2000'li yıllarda bedeli ödenen ilaç sayısı 3 bin 986 iken, bugün iki kattan daha fazla artarak toplam 8 bin 748 ilaç geri ödeme listemizde.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "2000'li yıllarda bedeli ödenen ilaç sayısı 3 bin 986 iken, bugün iki kattan daha fazla artarak toplam 8 bin 748 ilaç geri ödeme listemizde. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı