Son dakika haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Giresun'da sel felaketinden etkilenen... Son dakika ekonomi haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Giresun'da sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 2,5 milyon TL kaynak aktaracağız."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Giresun'da sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 2,5 milyon TL kaynak aktaracağız." - ANKARA Kaynak: İHA