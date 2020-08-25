Son dakika haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Giresun'da sel felaketinden etkilenen...
Son dakika ekonomi haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Giresun'da sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 2,5 milyon TL kaynak aktaracağız."
25.08.2020 10:55 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:58
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Giresun'da sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 2,5 milyon TL kaynak aktaracağız." - ANKARA
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Kaynak: İHA