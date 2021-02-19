Son dakika haberleri | AID'den Suriye'deki savaş mağduru engellilere ortez-protez desteği
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Son dakika haberleri | AID'den Suriye'deki savaş mağduru engellilere ortez-protez desteği

19.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:47
Son dakika haberleri | AID'den Suriye'deki savaş mağduru engellilere ortez-protez desteği

Son dakika habere göre Uluslararası Doktorlar Derneği (AID), Suriye'nin Tel Abyad ve Resulayn şehirlerindeki savaş mağduru 36 engelliye protez ve ortez teslimi gerçekleştirdi.

Uluslararası Doktorlar Derneği (AID), Suriye'nin Tel Abyad ve Resulayn şehirlerindeki savaş mağduru 36 engelliye protez ve ortez teslimi gerçekleştirdi.

AID'den yapılan açıklamaya göre dernek, Kuveyt Zekat House ve İHH İnsani Yardım Vakfının destekleriyle Suriye'nin İdlib, Afrin, Cerablus, Azez gibi bölgelerinin ardından, Tel Abyad ve Resulayn'daki savaş mağdurlarına da ortez-protez desteği vermeye başladı.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, Tel Abyad ve Resulayn'da muayene edilerek fizik tedavi ve rehabilitasyon programına alınan 36 engelliye protez ve ortezleri, AID Reyhanlı Ortez-Protez Merkezi ekibi tarafından teslim edildi.

Ortez-protez kullanmasına karar verilen engellilere desteğin devam edeceği belirtilen açıklamada, Suriye'de devam eden iç savaş sebebiyle her türlü imkandan mahrum bırakılanlar arasında savaş mağdurlarının yan sıra kaza ve başka sebeplerle engelli hale gelen kişilerin de bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

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