Son dakika haberleri... Ahşap palet üreticilerinden orman yangını açıklaması
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Son dakika haberleri... Ahşap palet üreticilerinden orman yangını açıklaması

Son dakika haberleri... Ahşap palet üreticilerinden orman yangını açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bir son dakika haberine göre Tüm Ahşap Palet ve Malzeme Üreticileri Derneği (PALDER) Yönetim Kurulu üyeleri, çıkan orman yangınlarıyla ilgili değerlendirme yaptılar.

Tüm Ahşap Palet ve Malzeme Üreticileri Derneği (PALDER) Yönetim Kurulu üyeleri, çıkan orman yangınlarıyla ilgili değerlendirme yaptılar.

Yapılan açıklamada Akdeniz ve Ege bölgelerinde devam eden orman yangınlarının büyük çaplı ekonomik kayba yol açtığı, bundan da önemlisinin Manavgat'ta çıkan yangında olduğu gibi bazen can kaybı da yaşanabildiği, bu nedenle de muhtemel yangınlara karşı toplumun tüm kesimlerinin dikkatli olması gerektiği de önemle vurgulandı. Ormanların başta insan olmak üzere, tüm canlıların yaşayabilmesi için elzem olduğu belirtilen açıklamada şu görüşlere yer verildi: "Ana ham maddesi orman emvali olan Ahşap palet üreticileri olarak dün Manavgat'ta çıkan ve çok büyük bir alana yayılarak 3 kişinin ölmesine, canlı hayvanların ve ekili ürünlerin telef olmasına, ev ve iş yerlerinin yanmasına neden olarak büyük bir faciaya yol açan yangın içimizi yaktı. Facia bununla da sınırlı kalmadı maalesef. Adana, Osmaniye, Mersin ve Muğla'da yangınlar çıktı ve halen devam ediyorlar. PALDER Yönetim Kurulu olarak, öncelikle yangına müdahale sırasında hayatlarını kaybeden yöre sakinlerimize yüce Allah'tan rahmet ve yakınlarına da başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Yangına müdahale için büyük bir gayretle çalışan Orman Genel Müdürlüğü söndürme ekipleri civardaki itfaiye ekipleri ve gönüllülere yürek dolusu teşekkür ediyoruz. Bu acıların tekrar yaşanmaması için herkesi çok dikkatli olmaya davet ediyoruz. Şu anda tüm otların kuruduğu ormanların yangına aşırı hassas olduğu günlerdeyiz. Lütfen piknik ateşi yakmayalım. Söndürmeden izmarit atmayalım. En küçük bir yangın gördüğümüzde derhal yetkililere haber verelim. Unutmayalım, ormanlar ülkemizin can damarlarıdır. Temiz havamızı da, akan suyumuzu da onlara borçluyuz. Ormanlar topraklarımızın erozyon ile yok olmasını önlüyor. Ormanlarımız aynı zamanda ekonomik değerdir. Günlük hayatımızda kullanılan birçok ürün ormanlardan elde edildiğini unutmayalım." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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