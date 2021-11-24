Son dakika haberleri | Ahlat'ta şehit öğretmenler anısına fidan dikildi
Son dakika haberler: Bitlis'in Ahlat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit öğretmenlerin anısına fidan dikildi.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit öğretmenlerin anısına fidan dikildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Şehit Sümmani Görgen Yatılı Bölge Ortaokulu ve Bitlis Orman İşletme Müdürlüğü'nün katkılarıyla, Malazgirt yolu üzerindeki alanda etkinlik düzenlendi.
Etkinliğe katılan öğretmen, öğrenci ve askerler, çam fidanlarını toprakla buluşturdu.
Burada konuşan Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, 24 Kasım Öğretmenler Günü programı kapsamında şehit öğretmenler anısına hatıra ormanı oluşturmak istediklerini belirtti.
Özden, "Ortak bir organizasyonla temin ettiğimiz çam fidanlarını, öğretmen, öğrenci ve askerlerimizin katılımıyla toprakla buluşturduk. Etkinlikte yer alan herkese teşekkür ederim." dedi.
AA / Serdar Adıyaman - Son Dakika Haberleri