Son dakika haberleri! Ahlat'ta jandarma ekipleri kadınların gününü kutladı
08.03.2021 13:11 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:14
Son dakika gündem haberi: Bitlis'in Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kontrol noktasında durdurdukları araçlardaki kadınlara karanfil verdi.
Bitlis'in Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kontrol noktasında durdurdukları araçlardaki kadınlara karanfil verdi.
Ahlat-Adilcevaz kara yolundaki Çimenli kontrol noktasında uygulama yapan ekipler, kadınların olduğu araçları durdurdu.
Jandarma personeli, kadın sürücüler ve araçlardaki kadınlara karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Kadınlar, ilgilerinden dolayı ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman