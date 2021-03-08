Son dakika haberleri! Ahlat'ta jandarma ekipleri kadınların gününü kutladı
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Son dakika haberleri! Ahlat'ta jandarma ekipleri kadınların gününü kutladı

08.03.2021 13:11 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:14
Son dakika haberleri! Ahlat'ta jandarma ekipleri kadınların gününü kutladı

Son dakika gündem haberi: Bitlis'in Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kontrol noktasında durdurdukları araçlardaki kadınlara karanfil verdi.

Bitlis'in Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kontrol noktasında durdurdukları araçlardaki kadınlara karanfil verdi.

Ahlat-Adilcevaz kara yolundaki Çimenli kontrol noktasında uygulama yapan ekipler, kadınların olduğu araçları durdurdu.

Jandarma personeli, kadın sürücüler ve araçlardaki kadınlara karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadınlar, ilgilerinden dolayı ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman

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