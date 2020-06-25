Son dakika haberleri... Ahlat Belediyesi, güneş enerji sistemi kuracak
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Son dakika haberleri... Ahlat Belediyesi, güneş enerji sistemi kuracak

Bir son dakika haberine göre Ahlat Belediyesi, 18 bin metrekare alan üzerinde güneş enerji sistemi kurmak için çalışmalara başladı.

Son dakika haberleri... Ahlat Belediyesi, güneş enerji sistemi kuracak
25.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:11

Ahlat Belediyesi, 18 bin metrekare alan üzerinde güneş enerji sistemi kurmak için çalışmalara başladı.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, yaptığı açıklamada, sistemin kurulumunun tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

"18 bin metrekare alan üzerine inşa edeceğimiz paneller elektrik enerji giderleri sorunumuzu büyük nispette rahatlatacak." diyen Çoban, "Yaklaşık 6 milyon lira yatırımı yarı hibe olarak gerçekleştiriyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'e, milletvekillerimiz Cemal Taşar'a ve Vahit Kiler'e desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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