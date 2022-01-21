Son dakika haberleri! Ahırda çıkan yangında 32 hayvan telef oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Ahırda çıkan yangında 32 hayvan telef oldu

Son dakika haberleri! Ahırda çıkan yangında 32 hayvan telef oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Van'ın Saray ilçesinde bir ahırda çıkan yangında, 17 küçükbaş, 2 büyükbaş ile 13 kümes hayvanı telef oldu.

Van'ın Saray ilçesinde bir ahırda çıkan yangında, 17 küçükbaş, 2 büyükbaş ile 13 kümes hayvanı telef oldu.

Edinilen bilgilere göre dün akşam saatlerinde Saray ilçesine bağlı Karahisar Mahallesindeki bir ahırda yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezinden gelen ihbar üzerine harekete geçen Saray İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, olumsuz hava koşulları ve yolun kapalı olmasından dolayı büyük uğraşlar sonucunda olay yerine ulaştı.

Mahalle sakinlerinin de yardımıyla yangının kontrol altına alındığı belirtilirken, çıkan yangında 17 küçükbaş, 2 büyükbaş ve 13 kümes hayvanın telef olduğu ifade edildi. - VAN

Son dakika haberleri! Ahırda çıkan yangında 32 hayvan telef oldu

Son dakika haberleri! Ahırda çıkan yangında 32 hayvan telef oldu

Son dakika haberleri! Ahırda çıkan yangında 32 hayvan telef oldu

Son dakika haberleri! Ahırda çıkan yangında 32 hayvan telef oldu

Son dakika haberleri! Ahırda çıkan yangında 32 hayvan telef oldu

Son dakika haberleri! Ahırda çıkan yangında 32 hayvan telef oldu

Son dakika haberleri! Ahırda çıkan yangında 32 hayvan telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Yangın, Saray, Van, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title