Son dakika haberleri... Ahırda çıkan yangın evi de küle çeviriyordu
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Son dakika haberleri... Ahırda çıkan yangın evi de küle çeviriyordu

Son dakika haberleri... Ahırda çıkan yangın evi de küle çeviriyordu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir ahırda çıkan ve yanındaki evin çatısına sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir ahırda çıkan ve yanındaki evin çatısına sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Gölcük Hisareyn Merkez Mahallesi Badem Sokak'ta meyana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zeytun Yiğen isimli bir vatandaşa ait evin yanında bulunan ahırda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, evin çatısına sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında vücudunun büyük bir kısmında yanıklar oluşan bir inek, ölmek üzereyken vatandaşlar tarafından kesildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Son dakika haberleri... Ahırda çıkan yangın evi de küle çeviriyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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