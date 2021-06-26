Son Dakika | KOCAELİ Ahır yangınında vücudunun büyük bölümü yanan inek, kesildi
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Son Dakika | KOCAELİ Ahır yangınında vücudunun büyük bölümü yanan inek, kesildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Ahır yangınında vücudunun büyük bölümü yanan inek, kesildiKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, bir evin ahırında başlayan yangın 2 katlı evin çatısına sıçradı.

Ahır yangınında vücudunun büyük bölümü yanan inek, kesildi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, bir evin ahırında başlayan yangın 2 katlı evin çatısına sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, vücudunun büyük bir bölümü yanan inek ise kesildi.

Yangın, 18.30 sıralarında Gölcük Hisareyn Merkez Mahallesi Badem Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Zeytun Yiğen'e ait evin yanında bulunan ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evin çatısına sıçradı. Alevleri görenler durumu itfaiye ve 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında ahırda bulunan bir inek vücudunun çeşitli yerlerinden yandı. Ölmek üzere olan inek itfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü sırada ev sahipleri tarafından kesilerek etleri eve götürüldü. Çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika | KOCAELİ Ahır yangınında vücudunun büyük bölümü yanan inek, kesildi
Son Dakika | KOCAELİ Ahır yangınında vücudunun büyük bölümü yanan inek, kesildi
Son Dakika | KOCAELİ Ahır yangınında vücudunun büyük bölümü yanan inek, kesildi
Son Dakika | KOCAELİ Ahır yangınında vücudunun büyük bölümü yanan inek, kesildi
Son Dakika | KOCAELİ Ahır yangınında vücudunun büyük bölümü yanan inek, kesildi
Son Dakika | KOCAELİ Ahır yangınında vücudunun büyük bölümü yanan inek, kesildi
Son Dakika | KOCAELİ Ahır yangınında vücudunun büyük bölümü yanan inek, kesildi
Son Dakika | KOCAELİ Ahır yangınında vücudunun büyük bölümü yanan inek, kesildi
Son Dakika | KOCAELİ Ahır yangınında vücudunun büyük bölümü yanan inek, kesildi
Son Dakika | KOCAELİ Ahır yangınında vücudunun büyük bölümü yanan inek, kesildi
Son Dakika | KOCAELİ Ahır yangınında vücudunun büyük bölümü yanan inek, kesildi
Son Dakika | KOCAELİ Ahır yangınında vücudunun büyük bölümü yanan inek, kesildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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