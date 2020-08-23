Son dakika haberleri | "Ahi Sofrası Yöresel Yemek Yarışması"na başvurular başladı Son dakika gündem haberine göre Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Ahilik Haftasında yapılan "Ahi Sofrası Yöresel Yemek Yarışması"na başvuruların başladığını bildirdi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Ahilik Haftasında yapılan "Ahi Sofrası Yöresel Yemek Yarışması"na başvuruların başladığını bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, daha önceki yıllarda Kırşehirli ev hanımlarının büyük ilgi gösterdiği yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verileceğini anımsattı.

Türk mutfak kültürü ve Kırşehir'in yöresel lezzetlerine sahip çıkmak amacıyla yemek yarışmasının düzenlendiğini aktaran Öztürk, ev hanımlarının başvurularını yaparak, çalışmalara başlamalarını istedi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kırşehir Kent Konseyi, Kırşehir Yardımseverler Derneği ile TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde başvuruların alındığını hatırlatan Öztürk, şunları ifade etti:

"Yarışmaya son müracaat tarihi 07 Eylül 2020 Pazartesi, yarışma ise 16 Eylül 2020 Çarşamba günü Ağalar Konağında yapılacak. Yarışmamız, 3 kategoride gerçekleştirilecek. Et ve sebze yemekleri, hamur işi ve tatlılar ile Ahi Pilavı, Ahi Çorbası gibi Ahiliğe yakışacak yeni bir yemeğin üretilmesi dallarında yarışılacaktır. Her dalda dereceye girenlerin birincilere 5 çeyrek, ikincilere 3 çeyrek ve üçüncülere ise 2 çeyrek altın ödül verilecek."

Kaynak: AA