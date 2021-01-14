Iğdır'da sağlık personeline CoronaVac aşısının ilk dozu uygulanıyor
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Iğdır'da sağlık personeline CoronaVac aşısının ilk dozu uygulanıyor

14.01.2021 15:29 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:05

Iğdır Devlet Hastanesinin başhekimi Raşit İlhan'a aşı yapılması Iğdır Devlet Hastanesinin başhekimi Raşit İlhan'ın açıklaması Sağlık çalışanlarına aşı yapılması Iğdır'da da sağlık çalışanları Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında aşılanmaya başlandı.

Iğdır Devlet Hastanesinin başhekimi Raşit İlhan'a aşı yapılması

Iğdır Devlet Hastanesinin başhekimi Raşit İlhan'ın açıklaması

Sağlık çalışanlarına aşı yapılması Iğdır'da da sağlık çalışanları Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında aşılanmaya başlandı.

Aşıların uygulandığı Iğdır Devlet Hastanesinin başhekimi Dr. Raşit İlhan, salgının tüm dünyayı etkisi altına aldığını anımsattı.

Salgında çok sayıda can kaybının yaşandığına işaret eden İlhan, "Çok şükür ki aşı üretildi, uygulanmaya başlandı. Sayın Sağlık Bakanımız da ilk aşıyı olanlardan birisiydi. Biz de ilk aşıyı olarak öncülük yaptık." diye konuştu.

Iğdır'da sağlık personeline CoronaVac aşısının ilk dozu uygulanıyor
Iğdır'da sağlık personeline CoronaVac aşısının ilk dozu uygulanıyor
Iğdır'da sağlık personeline CoronaVac aşısının ilk dozu uygulanıyor
Iğdır'da sağlık personeline CoronaVac aşısının ilk dozu uygulanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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