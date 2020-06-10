Son dakika haberleri | Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı
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Son dakika haberleri | Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

Son dakika yaşam haberine göre Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı.

Son dakika haberleri | Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı
10.06.2020 09:07 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:10

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile 41 ilin valisi değişti. Karara göre, Ağrı Valisi Süleyman Elban Adana Valiliğine; Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise Mardin Valiliğine atandı.

Süleyman Elban, 6 Haziran 1969 tarihinde Kırşehir'de doğdu. İlköğrenimini Almanya ve Kırşehir, ortaöğrenimini ise Kırşehir'de tamamladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde mezun oldu.

Abant İzzet Baysal Üniversitesinde araştırma görevlisi, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı Uzman yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 1994 yılında Eskişehir Kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı.

1995-1996 yıllarında 8 ay süre ile dil ve kamu yönetimi eğitimi için İngiltere'de bulundu. Edirne-Havsa Kaymakam Vekilliği, Samsun-Yakakent ve Elazığ-Karakoçan Kaymakamlığı görevlerinin ardından 2003 yılında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne atandı.

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görev yaptı.

İlki 2003 Yılında Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Mahalli İdareler alanında, diğeri de 2008 Yılında Portsmouth Üniversitesinde (İngiltere) Kamu Yönetimi ve Avrupa Birliği alanında PPP konulu olmak üzere iki adet yüksek lisans çalışması bulunmaktadır.

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde görev yaptığı 13 yıl boyunca mahalli idareler reformu kapsamında hazırlanan kanunlar ile diğer ikincil ve alt düzenlemelerin çalışmalarında yer aldı. Mahalli idareler alanında düzenlenen birçok eğitim faaliyetinde eğitimci olarak görev aldı.

"Belediye Gelirleri Kanunu", "Belediye Kanunu Uygulamaları", "Soru ve Cevaplarla Belediye Mevzuatı Altın Rehberi" ve "Soru ve Cevap Mahalli İdarelerin Gelir ve Harcamaları" adıyla yayınlanmış dört tane kitabı bulunuyor.

Süleyman Elban, Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Bilecik Valisi olarak görev yapmış, yine Bakanlar Kurulu kararı ile Ağrı Valisi olarak atanmıştı.

Evli ve iki çocuk babası Elban, iyi derecede İngilizce biliyor. - ADANA

Kaynak: İHA

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