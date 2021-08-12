Son dakika haberleri... Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Karabulut: "İş bulma imkanı yüksek bölümleri tercih ediyoruz"

Son dakika haberleri... Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, çok fazla bölüm yerine kaliteli ve yüzde 100 doluluk oranına sahip bölümler açmayı hedeflediklerini, öğrencinin iş bulma imkanı yüksek olan bölümleri açmayı tercih ettiklerini belirtti.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, çok fazla bölüm yerine kaliteli ve yüzde 100 doluluk oranına sahip bölümler açmayı hedeflediklerini, öğrencinin iş bulma imkanı yüksek olan bölümleri açmayı tercih ettiklerini belirtti.

Karabulut, üniversite yerleşkesindeki konukevinde gazetecilere yaptığı açıklamada, İbrahim Çeçen Üniversitesinde Türkiye'nin her ilinden öğrenci olduğunu söyledi.

Tıp Fakültesinin yapılması için yaklaşık 40 milyon lira ödenek çıktığını ve bu ay içinde temel atmayı planladıklarını ifade eden Karabulut, şöyle konuştu:

"2023 yılında çok güzel mimarisi ve akıllı binasıyla fakültemize kavuşmuş olacağız. İnşallah 12 bin metrekarelik büyük bir binayı kampüsümüzün hastaneye en yakın olan noktasına Tıp Fakültesini yapmış olacağız. Tıp Fakültesi için 11 hoca hazır, bu sayıyı mart ayında 19'a tamamlamayı hedefliyoruz. İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye'de en iyi 5 engelsiz üniversitesi arasında yer alıyor."

Karabulut, Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu'nu bu yıl da yapacaklarını belirtti.

Ağrı'nın huzur kenti olduğunu, eğitim, tekstilkent, altın rezervi ve Ağrı Dağı tırmanışıyla olumlu anlamda gündeme geldiğini dile getiren Karabulut, "Ağrı terörle gündeme gelmiyor ya da Ağrı ile terör yan yana kullanılmıyor. Bu bizi hem sevindiriyor hem de heyecanlandırıyor. " diye konuştu.

Bugüne kadar kentte karşılarına çıkan en büyük sıkıntının 'Ağrı'da terör var mı yok mu?' ve 'Bu terörün hali ne olur?' gibi sorular olduğunu söyleyen Karabulut, bu imajı sileceklerini vurguladı.

Bu yıl 3500 olan öğrenci kontenjanının tamamen dolmasını hedeflediklerini belirten Karabulut, şunları kaydetti:

"Çok fazla bölüm yerine kaliteli ve yüzde 100 doluluk oranına sahip bölümleri açmayı hedefliyoruz. Son 3 yıldır açtığımız bölümlerdeki doluluk oranı yüzde 100 oldu. Öğrencinin tercih edebileceği, mezun olduktan sonra iş bulma imkanı yüksek olan bölümleri açmayı tercih ediyoruz. Genç kardeşlerimden meslek yüksekokullarını da ihmal etmemelerini özellikle istiyorum. İlçelerde açtığımız programlara baktığımızda Türkiye'de iş alanı olmayan hiçbir tane programımız yok. "

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez