Son dakika haberleri | AĞRI HIRSIZLIK AMACIYLA GİRDİĞİ TRAFODA AKIMA KAPILIP, ÖLDÜ
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Son dakika haberleri | AĞRI HIRSIZLIK AMACIYLA GİRDİĞİ TRAFODA AKIMA KAPILIP, ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: AĞRI'da, bir elektrik şirketine ait trafoya hırsızlık amacıyla girdiği öne sürülen Metin A. (44), akımına kapılarak hayatını kaybetti.

AĞRI'da, bir elektrik şirketine ait trafoya hırsızlık amacıyla girdiği öne sürülen Metin A. (44), akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Fırat Mahallesi Erzurum Çevre Yolu Sanayi Mezarlığı içerisinde bulunan bir elektrik şirkete ait trafoda meydana geldi. Trafoya hırsızlık amacıyla girdiği iddia edilen Metin A., elektrik kablolarını kesmeye çalıştığı sırada akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine şirket görevlileri ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Metin A.?nın hayatını kaybettiği belirlendi. Metin A.?nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri | AĞRI HIRSIZLIK AMACIYLA GİRDİĞİ TRAFODA AKIMA KAPILIP, ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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