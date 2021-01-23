Son dakika haberleri... Ağrı Dağında, Eren-3 operasyonu başlatıldı
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Son dakika haberleri... Ağrı Dağında, Eren-3 operasyonu başlatıldı

23.01.2021 10:12 | Son Güncelleme: 23.01.2021 10:17
Son dakika haberleri... Ağrı Dağında, Eren-3 operasyonu başlatıldı

Gelen son dakika haberine göre Ağrı Dağında, Eren-3 operasyonu başlatıldıİÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren Operasyonlarının Tendürek ve Lice'den sonra Ağrı Dağında başlatıldığını açıkladı.

Ağrı Dağında, Eren-3 operasyonu başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren Operasyonlarının Tendürek ve Lice'den sonra Ağrı Dağında başlatıldığını açıkladı. Eren-3 Ağrı Dağı operasyonunda bin 040 personel görev aldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığınca bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 'Eren-3 Ağrı Dağı' operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 040 personel, 59 operasyonel tim görev aldı. Açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren operasyonları halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir" denildi.

ANKARA,


Son dakika haberleri... Ağrı Dağında, Eren-3 operasyonu başlatıldı
Son dakika haberleri... Ağrı Dağında, Eren-3 operasyonu başlatıldı
Son dakika haberleri... Ağrı Dağında, Eren-3 operasyonu başlatıldı
Son dakika haberleri... Ağrı Dağında, Eren-3 operasyonu başlatıldı
Son dakika haberleri... Ağrı Dağında, Eren-3 operasyonu başlatıldı
Son dakika haberleri... Ağrı Dağında, Eren-3 operasyonu başlatıldı
Son dakika haberleri... Ağrı Dağında, Eren-3 operasyonu başlatıldı
Son dakika haberleri... Ağrı Dağında, Eren-3 operasyonu başlatıldı
Son dakika haberleri... Ağrı Dağında, Eren-3 operasyonu başlatıldı
Son dakika haberleri... Ağrı Dağında, Eren-3 operasyonu başlatıldı
Son dakika haberleri... Ağrı Dağında, Eren-3 operasyonu başlatıldı
Son dakika haberleri... Ağrı Dağında, Eren-3 operasyonu başlatıldı
Son dakika haberleri... Ağrı Dağında, Eren-3 operasyonu başlatıldı
Son dakika haberleri... Ağrı Dağında, Eren-3 operasyonu başlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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