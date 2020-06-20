Son dakika haberleri: Ağrı Dağı'nda sığırcıkların dansı görsel şölene dönüştü
Bir son dakika haberine göre Ağrı Dağı Milli Parkında yaşayan sığırcıklar Sığırcıkların toplu şekilde uçmaları Sığırcıkların dansı IĞDIR - Iğdır'da gün batımına yakın dakikalarda sığırcıkların toplu şekilde uçması güzel görüntüler oluşturdu.
20.06.2020 22:05 | Son Güncelleme: 20.06.2020 22:26
Ağrı Dağı Milli Parkında yaşayan sığırcıklar
Sığırcıkların toplu şekilde uçmaları
Sığırcıkların dansı IĞDIR - Iğdır'da gün batımına yakın dakikalarda sığırcıkların toplu şekilde uçması güzel görüntüler oluşturdu. Ağrı Dağı Milli Parkında yaşayan sığırcıkların toplu şekilde uçmaları ilgi çekici görüntülere sahne oldu.
Kaynak: AA