Son dakika haberleri: Ağrı'da yangın: 16 küçükbaş hayvan telef oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Ağrı'da yangın: 16 küçükbaş hayvan telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Ağrı'da yangın: 16 küçükbaş hayvan telef oldu

Son dakika gelişmesine göre Ağrı'da kazan dairesinde çıkan yangın nedeniyle bitişiğinde bulunan ahırda bulunan 16 küçükbaş hayvan telef oldu.

FIRAT, MALATYA (İHA) - Ağrı'da kazan dairesinde çıkan yangın nedeniyle bitişiğinde bulunan ahırda bulunan 16 küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın merkeze bağlı Fırat Mahallesi'nde bulunan bir kazan dairesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. Alevler kısa süre sonra kazan dairesine bitişik olan ahıra sıçradı. Vatandaşların durumu itfaiye ekiplerine bildirmesinin ardından kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını güçlükle kontrol altına aldı. Çıkan yangın nedeniyle ahırda bulunan 16 küçükbaş hayvanın telef olduğu öğrenildi. - AĞRI

Son dakika haberleri: Ağrı'da yangın: 16 küçükbaş hayvan telef oldu

Son dakika haberleri: Ağrı'da yangın: 16 küçükbaş hayvan telef oldu

Son dakika haberleri: Ağrı'da yangın: 16 küçükbaş hayvan telef oldu

Son dakika haberleri: Ağrı'da yangın: 16 küçükbaş hayvan telef oldu

Son dakika haberleri: Ağrı'da yangın: 16 küçükbaş hayvan telef oldu

Son dakika haberleri: Ağrı'da yangın: 16 küçükbaş hayvan telef oldu

Son dakika haberleri: Ağrı'da yangın: 16 küçükbaş hayvan telef oldu

Son dakika haberleri: Ağrı'da yangın: 16 küçükbaş hayvan telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title