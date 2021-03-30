Son dakika haberleri... Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda İran uyruklu 3 kişi tutuklandı
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Son dakika haberleri... Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda İran uyruklu 3 kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda İran uyruklu 3 kişi tutuklandı

Son dakika haberler... Ağrı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İran uyruklu 3 kişi tutuklandı.

Ağrı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İran uyruklu 3 kişi tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir otele operasyon gerçekleştirdi.

Otelde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen İran uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Odada yapılan aramada, 2 kilo 464 gram esrar, uyuşturucu aparatı, hassas terazi ve 7 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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