Son dakika haberleri: Ağrı'da trafik kazasında bir kişi yaralandı
18.02.2021 11:43 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:46
Son dakika gelişmesine göre AĞRI (AA) Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
AĞRI (AA) Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Ufuk Aykut idaresindeki 34 BYZ 494 plakalı otomobil, Ağrı-Erzurum kara yolunun Eleşkirt ilçesindeki Uzunyazı köyü mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Aykut, ambulansla Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Çavdar