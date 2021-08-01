Son dakika haberleri | Ağrı'da sel nedeniyle yol ve tarım arazileri zarar gördü
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Son dakika haberleri | Ağrı'da sel nedeniyle yol ve tarım arazileri zarar gördü

Son dakika haberleri | Ağrı'da sel nedeniyle yol ve tarım arazileri zarar gördü
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, bir köyde etkili olan sel, yol ve tarım arazilerine zarar verdi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, bir köyde etkili olan sel, yol ve tarım arazilerine zarar verdi.

Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Örtülü köyünde etkili olan dolu ve sağanak sonrası sel meydana geldi.

Sel nedeniyle köy yolu ve tarım arazilerinde hasar oluştu.

Sel anı civardaki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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