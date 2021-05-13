Son dakika haberleri | Ağrı'da nöbet kulübesine roketli saldırı: 1 şehit, 3 yaralı
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Son dakika haberleri | Ağrı'da nöbet kulübesine roketli saldırı: 1 şehit, 3 yaralı

Son dakika haberleri | Ağrı'da nöbet kulübesine roketli saldırı: 1 şehit, 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde nöbet kulübesine teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda 1 polis şehit oldu, 3 polis yaralandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde nöbet kulübesine teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda 1 polis şehit oldu, 3 polis yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'na yakın bir bölgeden bulunan bağlı Bölükbaşı köyünde güvenlik güçlerinin nöbet değişimi sırasında teröristlerce roketli ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 1 polis memuru şehit olurken, 3 polis memuru ise yaralandı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

(Merve Gökbakan/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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