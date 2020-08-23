Son dakika haberleri | Ağrı'da meydana gelen sel tarım arazilerine zarar verdi
Gelen son dakika haberine göre Ağrı'da sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelen sel, Taşlıçay ilçesinde tarım arazilerine zarar verdi.
23.08.2020 16:07 | Son Güncelleme: 23.08.2020 16:38
Ağrı'da sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelen sel, Taşlıçay ilçesinde tarım arazilerine zarar verdi.
Kentte 2 gündür aralıklarla yağan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
Taşlıçay ilçesine bağlı Tanrıverdi köyü Kürekli mezrasında yağışlar nedeniyle meydana gelen selde, tarım arazileri ile meyve ağaçlarının bulunduğu tarlalar zarar gördü.
Su altında kalan tarım arazileri ile meyve bahçeleri, havadan drone ile görüntülendi.
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Kaynak: AA