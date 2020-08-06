Son dakika haberleri... Ağrı'da maske ve sosyal mesafe denetimi Bir son dakika haberine göre Ağrı'da maske ve sosyal mesafe denetimi Ağrı'da korona virüs ile daha etkin mücadele etmek amacıyla Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulunun kurulmasının ardından, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, işletmeleri gezerek korona virüs denetimleri gerçekleştirdi.

Ağrı'da maske ve sosyal mesafe denetimi

AĞRI - Ağrı'da korona virüs ile daha etkin mücadele etmek amacıyla Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulunun kurulmasının ardından, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, işletmeleri gezerek korona virüs denetimleri gerçekleştirdi.

Vali Dr. Osman Varol ve Belediye Başkanı Savcı Sayan, korona virüse yönelik denetimler gerçekleştirmek amacıyla Ağrı'nın en kalabalık caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi'ne gelerek buradaki işletmelerde maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları için vatandaşlara uyarılarda bulunup, broşür ve maske dağıttı. Yapılan korona virüs denetimlerine İl Sağlık Müdürü Dr. Coşkun Daharlı da eşlik etti.

Yapılan korona virüs denetimlerinin amacının vatandaşları bilinçlendirmeye ve başarı ile yürütülmüş bir sürecin yine başarıyla devam etmesine yönelik olduğunu söyleyen Vali Varol, " Bu denetimin temel amacı öncelikle vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi ve çok başarılı yürütülmüş bir sürecin aynı başarı ile yönetilmeye devam edilmesi bu anlamda gelecekte bazı riskler oluşmasının önüne geçilmesi ve devletimizin bu konudaki kararlılığının ve tedbirlerinin hala devam ettiğinin gösterilmesidir. Bu gün Sayın İç İşleri Bakanımız Süleyman Soylu da bizim gibi denetimlere bizzat katıldı. Bu gün ülkemizin her yerinde yöneticilerimiz, valilerimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, kolluk kuvvetlerimiz tamamen sahada çalışan arkadaşlarımızla birlikte vatandaşlarımıza ciddi anlamda tedbirlere dikkat çekmek noktasında hareket gerçekleştirdik. Çok etkili ve güzel bir çalışma oldu. İnşallah bundan sonrada bu denetim ve tedbirleri sürdürerek tamamen bu korona virüs belasından kurtuluruz." İfadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA