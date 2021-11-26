Son dakika haberleri | Ağrı'da köpeğini kurtarmak isterken kayalıkta mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı - Haberler
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Son dakika haberleri | Ağrı'da köpeğini kurtarmak isterken kayalıkta mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Ağrı'da köpeğini kurtarmak isterken kayalıkta mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

Son dakika gündem haberi: Ağrı'nı Doğubayazıt ilçesinde köpeğini kurtarmak isterken kayalıkta mahsur kalan kişiyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

DOĞUBEYAZIT, AĞRI (AA) - Ağrı'nı Doğubayazıt ilçesinde köpeğini kurtarmak isterken kayalıkta mahsur kalan kişiyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Koçkıran Mahallesi'nde yaşayan Erkan Kıllıaslan, kaybolan köpeğini bulmak için kırsalda arama yaptı.

Akbudak köyüne kadar yürüyerek giden Kıllıaslan, dağlık alandaki kayalıklarda mahsur kaldığını fark ettiği köpeğini kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı.

Bu sırada etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan kayalıklarda kendisi de mahsur kalan Kıllıaslan, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

Kılllıaslan ve köpeği, itfaiye ekiplerince halat yardımıyla kurtarıldı.

Son dakika haberleri | Ağrı'da köpeğini kurtarmak isterken kayalıkta mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri | Ağrı'da köpeğini kurtarmak isterken kayalıkta mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri

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