Son dakika haberleri... Ağrı'da karantina kurallarına uymayan 11 kişiye 34 bin lira para cezası uygulandı Son dakika haberleri: Ağrı Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 işletmeye ceza kesildiğini, testi pozitif çıkan ve evlerinde karantina kurallarına uymayan 11 kişiye de 34 bin 650 lira para cezası uygulandığını bildirdi.

Ağrı Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 işletmeye ceza kesildiğini, testi pozitif çıkan ve evlerinde karantina kurallarına uymayan 11 kişiye de 34 bin 650 lira para cezası uygulandığını bildirdi.

Vali Dr. Osman Varol'un da zaman zaman katıldığı denetimlerde, vatandaşların sağlığı için Kovid-19 ile mücadele özveri ve kararlılıkla sürdürülüyor.

Valilik koordinesinde kurulan ekipler, bugüne kadar kafe, restoran, park, taksi durakları ve düğün salonlarının aralarında bulunduğu 982 işletmeyi denetleyip 20'sine ceza uygulayıp 5'ine de uyarıda bulundu.

Ekipler, evlerinde karantinada bulunan vatandaşları ziyaret ederek karantina kurallarına uyup uymadıklarını denetliyor.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve evde gözetim altında olmalarına rağmen kurallara uymadıkları tespit edilen 11 kişiye kişi başına 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda ise 34 bin 650 lira para cezası uygulandı.

Denetimlerine devam eden ekipler, maske, mesafe ve temizlik kuralları uymaları konusunda rehberlik ederek vatandaşlara uyarılarda bulunmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA