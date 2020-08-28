Son dakika haberleri | Ağrı'da kamyonun çarptığı işçi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | Ağrı'da kamyonun çarptığı işçi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... Ağrı'da kamyonun çarptığı işçi yaşamını yitirdi.

28.08.2020 12:46 | Son Güncelleme: 28.08.2020 12:50

Ağrı'da kamyonun çarptığı işçi yaşamını yitirdi.

Hamur ilçesinden kent merkezi yönüne giden 04 D 3822 plakalı kamyon, Ahmed-i Hani Havalimanı kavşağına yakın bölgede asfaltlama çalışması nedeniyle flama sallayarak sürücüleri uyaran işçi Ebubekir Kılıç'a çarptı.

Kaza yerine jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Kılıç, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kılıç'ın cansız bedeni, 112 Acil Sağlık ekibince Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, sürücüyü gözaltına aldı.

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Son dakika haberleri | Ağrı'da kamyonun çarptığı işçi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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