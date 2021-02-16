Son dakika haberleri... Ağrı'da kablo hırsızlığı yapan 3 zanlı gözaltına alındı
16.02.2021 19:51 | Son Güncelleme: 16.02.2021 19:54
Son dakika haberler: Ağrı'da direklerden kablo kesip taşırken yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı.
Ağrı'da direklerden kablo kesip taşırken yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, direklerden 100 metre civarında kabloyu kesip taşıyan M.K, M.A ve R.T'yi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan R.T'nin üzerinde kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez