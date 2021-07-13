Son dakika haberleri! Ağrı'da iş yeri yangını
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Son dakika haberleri! Ağrı'da iş yeri yangını

Son dakika haberleri! Ağrı'da iş yeri yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Ağrı'da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ağrı'da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ağrı'da, Marangozlar Sitesinde orman ürünleri satan bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ulaşan ekipler, uzun uğraşlar sonucunda yangını güçlükle kontrol altına aldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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