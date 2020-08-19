Son dakika haberleri: Ağrı'da iki kamyonet çarpıştı 1'i çocuk 4 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri: Ağrı'da iki kamyonet çarpıştı 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Ağrı'da iki kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 1'i çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

19.08.2020 20:38 | Son Güncelleme: 19.08.2020 20:48

Ağrı'da iki kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 1'i çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ağrı-İran kara yolunun Doğubayazıt ilçe merkezi girişindeki dört yol kavşağında, sürücülerinin ismi henüz belirlenemeyen 02 KB 241 ve 04 D 2380 plakalı kamyonetler çarpıştı.

Kazada, her iki araçta bulunan Ramazan (37), Ahmet (31) ve Muhammed Baydar (11) ile Adem Sağlıcak (29) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerine gelen ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Ağrı-İran kara yolundaki trafiği bir süre kontrollü olarak sağladı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Son dakika haberleri: Ağrı'da iki kamyonet çarpıştı 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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