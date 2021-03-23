Son dakika haberleri! Ağrı'da, apartmandan bisiklet ve iş yerinden kapı hırsızlığı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Ağrı'da, apartmandan bisiklet ve iş yerinden kapı hırsızlığı kamerada

23.03.2021 16:24 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:33
Son dakika haberleri! Ağrı'da, apartmandan bisiklet ve iş yerinden kapı hırsızlığı kamerada

Gelen son dakika haberlerine göre AĞRI'da, apartmandan bisikleti ve iş yerinin de kapısını sökerek, çalan hırsızlık şüphelileri, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi.

AĞRI'da, apartmandan bisikleti ve iş yerinin de kapısını sökerek, çalan hırsızlık şüphelileri, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi. Şüphelilerden biri gözaltına alınırken, diğeri için yakalama çalışmaları sürdürülüyor. 

Kentte apartmandan bisiklet hırsızlığı yapıldığı ve iş yerinin kapısının sökülerek, çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 hırsızlık şüphelisini de tespit etti. Şüphelilerden S.T., yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürdürülüyor.


Son dakika haberleri! Ağrı'da, apartmandan bisiklet ve iş yerinden kapı hırsızlığı kamerada
Son dakika haberleri! Ağrı'da, apartmandan bisiklet ve iş yerinden kapı hırsızlığı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Rasim Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Ünal Karaman Rıza Çalımbay Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Ağrı'da, apartmandan bisiklet ve iş yerinden kapı hırsızlığı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 16:34:22. #1.16#
title