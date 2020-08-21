Son dakika haberleri... Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika 3. sayfa haberi: Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
21.08.2020 13:19 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:58
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının istihbarı çalışmaları doğrultusunda Doğubayazıt kırsalında Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
Ağrı Valiliğinden operasyonla ilgili yapılan açıklamada da, "Bölgede operasyonlar aralıksız olarak devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - AĞRI
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA