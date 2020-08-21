Son dakika haberleri... Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika habere göre İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-3 operasyonu kapsamında Ağrı Doğubayazıt kırsalında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
21.08.2020 09:12 | Son Güncelleme: 21.08.2020 09:33
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-3 operasyonu kapsamında Ağrı Doğubayazıt kırsalında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım- 3 Operasyonu kapsamında; Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları neticesinde; Doğubayazıt kırsalında, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
(Mehmet Kalay/İHA)
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Kaynak: İHA