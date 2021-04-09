13 yaşındaki çocuk evine davet ettiği polislere pasta ikramında bulundu
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13 yaşındaki çocuk evine davet ettiği polislere pasta ikramında bulundu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Ağrı'da 13 yaşındaki Serhat Bağator, evine davet ettiği polislere yaş pasta ikramında bulunarak Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

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Ağrı'da 13 yaşındaki Serhat Bağator, evine davet ettiği polislere yaş pasta ikramında bulunarak Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Fırat Mahallesi'nde ikamet eden Bağator'un daveti üzerine İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve beraberindeki çok sayıda polis, ailenin yaşadığı eve geldi.

Türk bayraklı tişörtüyle kendilerini karşılayan Bağator'a çiçek veren Özen, çocukla bir süre sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Polislerin kendisini kırmayarak evine gelmesinden dolayı sevinen Bağator, Özen ile yaş pasta keserek Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü anısına yazdığı şiiri okudu.

Özen, Bağator'a nazik davetinden dolayı teşekkürlerini ileterek, İl Emniyet Müdürlüğüne davet etti.

13 yaşındaki çocuk evine davet ettiği polislere pasta ikramında bulundu
13 yaşındaki çocuk evine davet ettiği polislere pasta ikramında bulundu
13 yaşındaki çocuk evine davet ettiği polislere pasta ikramında bulundu
13 yaşındaki çocuk evine davet ettiği polislere pasta ikramında bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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