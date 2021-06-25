Son dakika haberleri: Ağrı Belediyesi, filosuna 'Cenaze Nakil' ve 'Kanal Açma Aracı' ekledi
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Son dakika haberleri: Ağrı Belediyesi, filosuna 'Cenaze Nakil' ve 'Kanal Açma Aracı' ekledi

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Haberler | Politika

Son dakika haber: Ağrı Belediyesi, filosuna 'Cenaze Nakil' ve 'Kanal Açma Aracı' ekledi Ağrı Belediyesi araç filosuna 'Cenaze Nakil' aracı ve 'Kanal Açma' aracı ekledi.

Ağrı Belediyesi, filosuna 'Cenaze Nakil' ve 'Kanal Açma Aracı' ekledi

AĞRI - Ağrı Belediyesi araç filosuna 'Cenaze Nakil' aracı ve 'Kanal Açma' aracı ekledi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan tarafından Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'ne alınan kanal açma aracı ile birlikte alt yapıda yaşanan soruların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Ağrı'da tüm hizmet alanlarında yenilikçi ve çözüm odaklı bir anlayışla çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Sayan "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kiralık araç işini bitirdik. Filomuza kattığımı araçlar ile belediye olarak tüm işi kendi imkanlarımızla yürütmeye çalıştık. Her geçen gün belediyemize kazandırdığımız imkanlar ve ilimize kattığımı değeri her geçen gün artırarak devam ediyoruz. Bu çalışmalar kapsamında alt yapı sistemimizde ihtiyaç olan kanal temizleme aracı için girişimlerde bulunduk. Çevre Bakanlığımıza bu konuda desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Bey'e de göndermiş olduğu cenaze nakil aracı için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri: Ağrı Belediyesi, filosuna 'Cenaze Nakil' ve 'Kanal Açma Aracı' ekledi
Son dakika haberleri: Ağrı Belediyesi, filosuna 'Cenaze Nakil' ve 'Kanal Açma Aracı' ekledi
Son dakika haberleri: Ağrı Belediyesi, filosuna 'Cenaze Nakil' ve 'Kanal Açma Aracı' ekledi
Son dakika haberleri: Ağrı Belediyesi, filosuna 'Cenaze Nakil' ve 'Kanal Açma Aracı' ekledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan

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