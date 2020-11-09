Son dakika haberleri: Ağlasun'da otomobiller çarpıştı: 2?si kardeş 3 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Ağlasun'da otomobiller çarpıştı: 2?si kardeş 3 ölü, 2 yaralı

09.11.2020 01:08 | Son Güncelleme: 09.11.2020 01:12
Son dakika haberleri: Ağlasun'da otomobiller çarpıştı: 2?si kardeş 3 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber: Ağlasun'da otomobiller çarpıştı: 2'si kardeş 3 ölü, 2 yaralı BURDUR'un Ağlasun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Halil (26) ve Emre Erpan (22) kardeşler ile Süleyman Ünsal (48) yaşamını yitirirdi, 2 kişi de yaralandı.

Ağlasun'da otomobiller çarpıştı: 2'si kardeş 3 ölü, 2 yaralı
BURDUR'un Ağlasun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Halil (26) ve Emre Erpan (22) kardeşler ile Süleyman Ünsal (48) yaşamını yitirirdi, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Ağlasun ilçesinde meydana geldi. Ağlasun'dan Isparta yönüne giden Bekir İleri (56) yönetimindeki 07 AHC 869 plakalı otomobille Süleyman Ünsal yönetimindeki 07 AIZ 393 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerden biri takla atarak ters dönerken, diğeri araç ise hurdaya döndü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 07 AHC 869 plakalı araçta bulunan Halil ve Emre Erpan kardeşlerle diğer aracın sürücüsü Süleyman Ünsal'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada Bekir İleri ile Sezer İrez (29) ise yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar Bucak Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ağlasun Kaymakamı Tahir Demir de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından cenazeler morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sadun KILIÇ

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Burdur'da otomobiller çarpıştı: 3 ölü
Son dakika haberleri: Burdur'da otomobiller çarpıştı: 3 ölü
Kına gecesine gidenlerin cipi ile TIR çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Kına gecesine gidenlerin cipi ile TIR çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber: 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber: 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Mustafa Varank Vladimir Putin Emmanuel Macron
Magazin Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Türkan Şoray İbrahim Tatlıses
Spor Mehmet Topal Nacer Chadli Eddie Newton Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla Kasım İstifa Joe Biden Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Ağlasun'da otomobiller çarpıştı: 2?si kardeş 3 ölü, 2 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 01:12:22. #1.14#
title