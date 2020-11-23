Son dakika haberleri: Ağır hasta sayısı 4 bin 409 oldu, son 24 saatte 3 bin 254 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 377 bin 891'e yükseldi.
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Son dakika haberleri: Ağır hasta sayısı 4 bin 409 oldu, son 24 saatte 3 bin 254 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 377 bin 891'e yükseldi.

23.11.2020 20:03 | Son Güncelleme: 23.11.2020 20:03
Son dakika haberleri: Ağır hasta sayısı 4 bin 409 oldu, son 24 saatte 3 bin 254 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 377 bin 891'e yükseldi.

Son dakika habere göre Ağır hasta sayısı 4 bin 409 oldu, son 24 saatte 3 bin 254 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 377 bin 891'e yükseldi.

Ağır hasta sayısı 4 bin 409 oldu, son 24 saatte 3 bin 254 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 377 bin 891'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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