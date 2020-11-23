Son dakika haberleri: Ağır hasta sayısı 4 bin 409 oldu, son 24 saatte 3 bin 254 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 377 bin 891'e yükseldi.

Son dakika habere göre Ağır hasta sayısı 4 bin 409 oldu, son 24 saatte 3 bin 254 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 377 bin 891'e yükseldi.