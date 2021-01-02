Son dakika haberleri! Ağır hasta sayısı 3 bin 764 oldu, 11 bin 672 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 126 bin 432'ye yükseldi.

Son dakika haberlerine göre Ağır hasta sayısı 3 bin 764 oldu, 11 bin 672 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 126 bin 432'ye yükseldi.