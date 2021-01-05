Son dakika haberleri... Ağır hasta sayısı 3 bin 410 oldu, 8 bin 908 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 155 bin 338'e yükseldi.

Son dakika haber... Ağır hasta sayısı 3 bin 410 oldu, 8 bin 908 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 155 bin 338'e yükseldi.